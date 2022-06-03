Дерматолог Галлямова назвала обязательным ношение головного убора во время пляжного отдыха

Игнорирование головного убора во время отдыха на пляже и нахождении на солнце чревато серьезным раздражением. Об этом рассказала дерматолог Юлия Галлямова.
«Люди, которые не носят во время отдыха ни панамы, ни кепки, как правило, возвращаются с довольно острым дерматитом волосистой части головы, вплоть до выпадения волосяного покрова», — пояснила дерматолог в беседе с NEWS.ru.
Самым безопасным временем для загара Юлия Галлямова назвала время до 11 и после 14 часов. Во время нахождения в зените солнце наиболее активно, поэтому загорание в это время может привести к термическим ожогам. Кроме того, и мужчинам, и женщинам на отдыхе следует пользоваться солнцезащитными средствами, добавила врач.