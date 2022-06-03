Новости0

Дерматолог Галлямова назвала обязательным ношение головного убора во время пляжного отдыха

Дерматолог Галлямова назвала обязательным ношение головного убора во время пляжного отдыха
pexels.com

Игнорирование головного убора во время отдыха на пляже и нахождении на солнце чревато серьезным раздражением. Об этом рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

«Люди, которые не носят во время отдыха ни панамы, ни кепки, как правило, возвращаются с довольно острым дерматитом волосистой части головы, вплоть до выпадения волосяного покрова», — пояснила дерматолог в беседе с NEWS.ru.

Самым безопасным временем для загара Юлия Галлямова назвала время до 11 и после 14 часов. Во время нахождения в зените солнце наиболее активно, поэтому загорание в это время может привести к термическим ожогам. Кроме того, и мужчинам, и женщинам на отдыхе следует пользоваться солнцезащитными средствами, добавила врач.

безопасность загар здоровье летний отдых совет врача
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.