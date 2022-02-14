Деревянная балка упала с крыши дома и едва не проломила крышу легковушки в Петербурге

Жители Петроградского района Санкт-Петербурга едва не пострадали при падении деревянной балки с крыши здания на Каменноостровском проспекте. Подробнее об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что деревянная балка упала прямо на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения крыша машины была серьезно повреждена.

«На Каменноостровском проспекте, 20, с крыши дома упала деревянная балка прямо на крышу нашего автомобиля, в паре шагов от тротуара. Силу удара можете оценить сами. Хорошо, что не кому-нибудь на голову. Заявление написано», — сообщили владельцы поврежденной легковушки.

Хозяева транспорта обратились в полицию после произошедшего. Информации о пострадавших не приводилось.

Недавно петербуржцы также обращали внимание на ветхость зданий исторического центра Северной столицы. По их словам, дома в разных районах города буквально осыпаются. Обеспокоенность состоянием помещений выражают не только простые местные жители, но и архитекторы. Однако все жалобы игнорируются Смольным во главе с губернатором Александром Бегловым — на данный момент никаких эффективных мер по ремонту аварийных зданий не было предпринято.

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