Der Tagesspiegel: Зеленский потерял чувство реальности, говоря о Крыме

По мнению авторов, Зеленский словами о Крыме просто испытывает и проверяет западных политиков — насколько далеко они готовы зайти в одобрении высказываний украинского лидера. Однако, пишут журналисты, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон размышляют совсем не о «возвращении Крыма», а об удобном переговорном пути, который избавит их от тяжелых решений.