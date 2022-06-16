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Der Tagesspiegel: Зеленский потерял чувство реальности, говоря о Крыме

Der Tagesspiegel: Зеленский потерял чувство реальности, говоря о Крыме
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Авторы немецкого издания Der Tagesspiegel считают, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о «возврате Крыма» далеки от реальности.

Ранее Зеленский в одном из своих видеообращений заявил, что Украина «вернет» контроль над Крымом, Донбассом, частью освобожденной Харьковской области и южными регионами — Запорожской и Херсонской областями.

«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе… К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?» — задаются вопросом немецкие журналисты.

По мнению авторов, Зеленский словами о Крыме просто испытывает и проверяет западных политиков — насколько далеко они готовы зайти в одобрении высказываний украинского лидера. Однако, пишут журналисты, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон размышляют совсем не о «возвращении Крыма», а об удобном переговорном пути, который избавит их от тяжелых решений.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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