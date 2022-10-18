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Der Standart: в Австрии начались протесты из-за украинских беженцев

Der Standart: в Австрии начались протесты из-за украинских беженцев
piqsels.com

Массовые акции протеста против приема новых беженцев из Украины начались в Австрии, сообщает издание Der Standart.

Муниципалитеты федеральных земель не справляются с наплывом украинских беженцев. Австрийские власти стали устанавливать палатки для приема граждан Украины, так как первичные пункты для ищущих убежище переполнены.

При этом местные власти выступают против приема новых беженцев из Украины и отказываются устанавливать палатки на своих землях. Так, глава администрации общины в Верхней Австрии пригрозил перекрыть автобан в знак несогласия.

Ранее в связи напряженной обстановкой и нехваткой возможностей для принятия новых беженцев из Украины Вена призвала Еврокомиссию ограничить нелегальную миграцию в ЕС.

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