Der Spiegel: спецслужбы ФРГ сообщили о присутствии немецких экстремистов на Украине

Спецслужбы Германии сообщили, что с начала спецоперации ВС РФ было зафиксировано более 30 случаев выезда немецких экстремистов из страны на Украину. Об этом говорится в статье издания Der Spiegel.
Согласно полученным данным, в настоящее время на украинской территории находятся шесть человек с «экстремистскими связями». В Берлине опасаются, что за время противостояния российской армии они научатся обращаться с западным оружием.
«Восемь из них хотели принять участие в боевых действиях, а двое имели “конкретные признаки” того, что они претворили этот план в жизнь», — уточняют спецслужбы ФРГ.
Журналисты уточняют, что пятерым экстремистам так и не удалось покинуть Германию и они были задержаны немецкими правоохранителями.