Der Spiegel: нефтяное эмбарго может расколоть Германию на два лагеря

Авторы немецкого издания в своем материале рассказали, что отказ от российских энергоносителей в первую очередь станет ударом по нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, который обеспечивает весь запад страны топливом, а население города — огромным количеством рабочих мест. Как отметили обозреватели, длящиеся дискуссии об отказе от российской нефти беспокоят как жителей Шведта, так и отдельных высокопоставленных германских чиновников и политиков.