Der Spiegel: нефтяное эмбарго может расколоть Германию на два лагеря

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Обозреватели немецкого портала Der Spiegel считают, что в случае отказа ФРГ от поставок российского газа в первую очередь пострадает именно западная часть Германии. Решение прекратить закупки газа у РФ может стать фактором, который разобщит две части европейской страны.
Авторы немецкого издания в своем материале рассказали, что отказ от российских энергоносителей в первую очередь станет ударом по нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, который обеспечивает весь запад страны топливом, а население города — огромным количеством рабочих мест. Как отметили обозреватели, длящиеся дискуссии об отказе от российской нефти беспокоят как жителей Шведта, так и отдельных высокопоставленных германских чиновников и политиков.
«Нефтяное эмбарго — это западногерманское решение, принятое правительством, состоящим из западных немцев», — заявил депутат бундестага от партии «Левые» Серен Пельманн.
По словам авторов, другие восточногерманские политики так же критиковали намерения правительства ФРГ отказаться от российской нефти.
«Правительство, в котором доминируют западные немцы, порой даже не понимает, насколько велика потребность в объяснении политики на востоке», — подчеркивает уполномоченный правительства ФРГ по восточным федеральным землям Карстен Шнайдер.
В материале подчеркивается, что федеральные власти так и не смогли убедить жителей восточного региона в необходимости отказаться от нефти и газа из РФ «ради помощи Украине». Кроме того, восточные немцы активнее западных выступали против поставок Киеву оружия.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.