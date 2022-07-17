Der Spiegel: кризис на Украине угрожает всему миру «ураганом голода»

Эскалация украинского кризиса может привести к тому, что что нехватка продовольствия и удобрений поставят мир на грань «урагана голода». Так считает президент и главный исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений — компании Yara — Свейн Торе Холсетер.
По словам Холстера, ситуация с продовольственной безопасностью в мире сильно ухудшилась с по сравнению с осенью прошлого года.
«Мы находимся в остром продовольственном кризисе, подобного которому давно не было. Особенно в некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. Миру угрожает ураган голода», — рассказал Холстер в интервью изданию Der Spiegel.
Он отметил, что главными факторами являются изменения климата и украинский кризис, из-за которого произошли сбои в цепочках поставок удобрений и углеводородов.