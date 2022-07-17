Der Spiegel: кризис на Украине угрожает всему миру «ураганом голода»

«Мы находимся в остром продовольственном кризисе, подобного которому давно не было. Особенно в некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. Миру угрожает ураган голода», — рассказал Холстер в интервью изданию Der Spiegel.