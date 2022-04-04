Der Freitag: Германия вновь страдает русофобией

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После начала спецоперации на Украине в Германии для многих русский человек
стал образом врага. Об этом пишет немецкое издание Der
Freitag.
Журналистка Сабина Кебир отметила, что в ФРГ заставляют «исповедоваться»
всех без исключения. Не только артистов и ученых из России, но даже детей, хотя
школьные учителя обязаны быть нейтральными ко всем.
«Волей-неволей немцы соприкасались с русской культурой, что в долгосрочной
перспективе размывало образ врага», — отметила автор статьи.
Она добавила, что сейчас русофобия достигла небывалых масштабов. Из-за
этого даже нарушается неприкосновенность собственности бизнесменов из РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у президента США Джо Байдена
проблемы с совестью. Его слова передает телеканал «360».