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    Der Freitag: Германия вновь страдает русофобией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    После начала спецоперации на Украине в Германии для многих русский человек
    стал образом врага. Об этом пишет немецкое издание Der
    Freitag.

    Журналистка Сабина Кебир отметила, что в ФРГ заставляют «исповедоваться»
    всех без исключения. Не только артистов и ученых из России, но даже детей, хотя
    школьные учителя обязаны быть нейтральными ко всем.

    «Волей-неволей немцы соприкасались с русской культурой, что в долгосрочной
    перспективе размывало образ врага», — отметила автор статьи.

    Она добавила, что сейчас русофобия достигла небывалых масштабов. Из-за
    этого даже нарушается неприкосновенность собственности бизнесменов из РФ.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у президента США Джо Байдена
    проблемы с совестью. Его слова передает телеканал «360».

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