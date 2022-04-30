Депздрав Ямала рассказал об инновационном методе лечения пациентов с COVID-19

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Больницы Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска применяют инновационные методы лечения пациентов с COVID-19. Подробности сообщил сайт «Красный Север» со ссылкой на депздрав Ямала.
Теперь пациенты дышат подогретой кислородно-гелиевой смесью, поступающей из баллона. Она помогает восстановить поврежденные вирусом легкие. У граждан облегчается дыхание и повышается кровоток.
По словам медиков, гелий обладает высокой пропускной способностью. Его можно безопасно использовать при лечении тяжелых и средних форм инфекции. Данный метод используют как во время болезни, так и в период реабилитации.
Инновационную методику лечения начали использовать в Салехардской окружной больнице в конце прошлого года. Теперь новое оборудование появилось в Ноябрьске и Новом Уренгое.