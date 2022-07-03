Депздрав Ямала объяснил смысл присоединения стоматологий к больницам

«В профилактических осмотрах, в том числе и детей, помимо стоматологов также участвуют врачи разных специальностей. Когда все они относятся к одной медицинской организации, легче скоординировать рабочий процесс, распределить потоки пациентов, снизить время ожидания и исключить очереди. Это позволит в целом сделать медосмотры более комфортными для северян», — добавили в региональном депздраве.