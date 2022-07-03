Депздрав Ямала объяснил смысл присоединения стоматологий к больницам

Медицинские учреждения Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска присоединятся к местным городским больницам. В чем смысл реорганизации, рассказали в депздраве Ямала.
С юридической точки зрения объединение медорганизаций направлено на повышение эффективности стоматологической помощи. В частности речь идет о лечении зубов детям с ограниченными возможностями.
«В профилактических осмотрах, в том числе и детей, помимо стоматологов также участвуют врачи разных специальностей. Когда все они относятся к одной медицинской организации, легче скоординировать рабочий процесс, распределить потоки пациентов, снизить время ожидания и исключить очереди. Это позволит в целом сделать медосмотры более комфортными для северян», — добавили в региональном депздраве.
Количество штатных сотрудников в медицинских организациях останется прежним. Власти пообещали сохранить льготы в полном объеме, пишет сайт «Красный Север».