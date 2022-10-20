Депздрав Москвы опроверг сообщения о подготовке операционных в бомбоубежищах

Сообщения о том, что в Москве хотят оборудовать операционные в бомбоубежищах при больницах, не соответствуют действительности.
Никаких подобных распоряжений местные власти не давали. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В российской столице ранее начали разрабатывать и использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Вечерняя Москва».
В Подмосковье, тем временем, открыли еще два офиса врача общей практики. Они появились в Мытищах и в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском, передает телеканал «360».