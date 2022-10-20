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Депздрав Москвы опроверг сообщения о подготовке операционных в бомбоубежищах

Депздрав Москвы опроверг сообщения о подготовке операционных в бомбоубежищах
pxhere.com

Сообщения о том, что в Москве хотят оборудовать операционные в бомбоубежищах при больницах, не соответствуют действительности.

Никаких подобных распоряжений местные власти не давали. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В российской столице ранее начали разрабатывать и использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Вечерняя Москва».

В Подмосковье, тем временем, открыли еще два офиса врача общей практики. Они появились в Мытищах и в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском, передает телеканал «360».

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