    В тренде

    Депутаты партии «Единая Россия» сдали кровь для медицинских учреждений Донбасса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутаты партии «Единая Россия» сдали кровь для медицинских учреждений Донбасса

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Партия «Единая Россия» организовала акцию «Доноры Донбассу»,
    участники которой сдают кровь для медицинских учреждений Донецкой и Луганской
    народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

    Координатор проекта «Здоровое будущее», председатель
    комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов стал одним из первых
    участников акции. Он подчеркнул, что «Единая Россия» активно помогает ДНР и
    ЛНР.

    «Эта кровь и эта акция — для них (жителей Донецкой и Луганской народных республик — прим.ред.). Всех призываю
    присоединиться», — заявил Хубезов.

    Участие в акции принимаю депутаты от «Единой России» всех
    уровней, а также волонтеры и молодогвардейцы. Отмечается, что активисты «Молодой
    Гвардии» сдали 200 литров крови для больниц Донбасса в 30 регионах страны.

    Депутаты партии «Единая Россия» сдали кровь для медицинских учреждений Донбасса
    Пресс-служба «Единой России»

    Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной
    военной операции на Украине  24 февраля.
    Она направлена на защиту населения ЛНР и ДНР от украинской агрессии. Глава
    государства назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »