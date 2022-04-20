Депутаты партии «Единая Россия» сдали кровь для медицинских учреждений Донбасса

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Партия «Единая Россия» организовала акцию «Доноры Донбассу»,
участники которой сдают кровь для медицинских учреждений Донецкой и Луганской
народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Координатор проекта «Здоровое будущее», председатель
комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов стал одним из первых
участников акции. Он подчеркнул, что «Единая Россия» активно помогает ДНР и
ЛНР.
«Эта кровь и эта акция — для них (жителей Донецкой и Луганской народных республик — прим.ред.). Всех призываю
присоединиться», — заявил Хубезов.
Участие в акции принимаю депутаты от «Единой России» всех
уровней, а также волонтеры и молодогвардейцы. Отмечается, что активисты «Молодой
Гвардии» сдали 200 литров крови для больниц Донбасса в 30 регионах страны.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной
военной операции на Украине 24 февраля.
Она направлена на защиту населения ЛНР и ДНР от украинской агрессии. Глава
государства назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.