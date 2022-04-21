Депутаты ЛДПР предложили выпускать банкноты и монеты с портретом Жириновского

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Купюры и монеты со скончавшимся лидером ЛДПР могут появиться
в России. Такую инициативу выдвинули депутаты партии.
Соответствующее предложение было внесено на встрече с председателем
ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Кроме того, его текст был размещен в Telegram-канале ЛДПР.
«Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или
монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека»,
— говорится в сообщении.
Жириновский скончался 6 апреля на 76-годву жизни. Ранее он
был госпитализирован с коронавирусом. Политика похоронили на Новодевичьем
кладбище в Москве.
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