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    Депутаты ЛДПР предложили выпускать банкноты и монеты с портретом Жириновского

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутаты ЛДПР предложили выпускать банкноты и монеты с портретом Жириновского

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    Агентство «Москва»/Авилов Александр

    Купюры и монеты со скончавшимся лидером ЛДПР могут появиться
    в России. Такую инициативу выдвинули депутаты партии.

    Соответствующее предложение было внесено на встрече с председателем
    ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Кроме того, его текст был размещен в Telegram-канале ЛДПР.

    «Мы также предложили выпустить ограниченный тираж купюр или
    монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека»,
    — говорится в сообщении.

    Жириновский скончался 6 апреля на 76-годву жизни. Ранее он
    был госпитализирован с коронавирусом. Политика похоронили на Новодевичьем
    кладбище в Москве.

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