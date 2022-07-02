Депутаты киевского горсовета заявили о запрете «русскоязычных культурных продуктов»

К числу «русскоязычных культурных продуктов» относятся музыка, фильмы, книги, постановки, а также концерты. Представители городского совета подчеркнули, что решение было принято в связи с тем, что такие продукты могут нанести вред «украинской идентичности, культуры и традиций». Отмечается, что новый запрет также затрагивает документы, которые хранятся на личных носителях информации граждан.