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Депутаты киевского горсовета заявили о запрете «русскоязычных культурных продуктов»

Депутаты киевского горсовета заявили о запрете «русскоязычных культурных продуктов»
pxhere.com

Власти Киева приняли решение о введении запрета на публичное использование «русскоязычных культурных продуктов». Об этом сообщили представители пресс-службы городского совета украинской столицы.

К числу «русскоязычных культурных продуктов» относятся музыка, фильмы, книги, постановки, а также концерты. Представители городского совета подчеркнули, что решение было принято в связи с тем, что такие продукты могут нанести вред «украинской идентичности, культуры и традиций». Отмечается, что новый запрет также затрагивает документы, которые хранятся на личных носителях информации граждан.

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля, о чем президент России Владимир Путин заявил в ходе своего телевизионного обращения. Глава государства подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой.

запрет Киев культура русский язык
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