Депутаты и сенаторы России предложили создать единую социальную дисконтную карту

Социально незащищенные категории россиян смогут получить специальную карту, которая позволит им запрашивать скидки на различные товары и услуги, сообщает RT.
Группа российских депутатов и сенаторов предложили внести изменения в закон «О государственной социальной помощи». Среди авторов инициативы оказались такие чиновники, как Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и ряд других парламентариев.
Если поправки вступят в силу, то малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единую социальную дисконтную карту на бессрочный период. Предполагается, что новое постановление вступит в силу в начале следующего года. В настоящий момент правительство согласовывает список документов, необходимый для предоставления доступа к льготе.