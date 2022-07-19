Депутаты и сенаторы России предложили создать единую социальную дисконтную карту

Если поправки вступят в силу, то малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единую социальную дисконтную карту на бессрочный период. Предполагается, что новое постановление вступит в силу в начале следующего года. В настоящий момент правительство согласовывает список документов, необходимый для предоставления доступа к льготе.