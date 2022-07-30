Депутаты Госдумы выступили за учреждение 13-й пенсии

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в Государственную думу в осеннюю сессию законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на авторов проекта закона.
Инициатива подразумевает начисление пожилым людям дополнительной, так называемой 13-й пенсии в декабре. Документом также предлагается двукратное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 70 лет.
«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — передает «ФедералПресс».
В текущей редакции закона рост суммы пособий полагается только тем, кто перешагнул 80-й рубеж.