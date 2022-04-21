Депутаты Госдумы провели круглый стол на тему детского отдыха и туризма в России

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Рабочая группа по
развитию детского туризма, отдыха и оздоровления провела первое
заседание в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Участники круглого стола обсудили детали предстоящей работы.
Развитие детского
туризма должно стать приоритетным направлением всей отрасли в целом. Депутаты
отметили, что осуществлять эту цель необходимо в соответствии с тремя функциями
— развитие личности, отдых и оздоровление, говорится на сайте Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
«Экскурсии, которые
сегодня формируются для наших ребятишек школьного возраста, желательно, чтобы
они синхронизировались с образовательным процессом… Говоря про патриотизм и
любовь к Отечеству, мы можем рассуждать много на эту тему, но ведь самое
главное закладывается в детстве, через путешествия и знакомства со своей
страной и со своей историей, с легендарными личностями с историческими
личностями», — отметила руководитель
рабочей группы Алла Салаева.
Она также заявила
о важности реконструкции детских лагерей по всей стране. Участники круглого
стола отметили, что нехватка подобных оздоровительных учреждений является
проблемой последнего десятилетия. По итогам встречи, Госдуме и Совету Федерации
рекомендовали ускорить разработку нового проекта федерального закона «О туризме
и туристической деятельности», а также принятия законопроекта «Об организации
отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации».