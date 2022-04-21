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    Депутаты Госдумы провели круглый стол на тему детского отдыха и туризма в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутаты Госдумы провели круглый стол на тему детского отдыха и туризма в России

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    pixabay.com/PD

    Рабочая группа по
    развитию детского туризма, отдыха и оздоровления провела первое
    заседание в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
    Участники круглого стола обсудили детали предстоящей работы.

    Развитие детского
    туризма должно стать приоритетным направлением всей отрасли в целом. Депутаты
    отметили, что осуществлять эту цель необходимо в соответствии с тремя функциями
    — развитие личности, отдых и оздоровление, говорится на сайте Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

    «Экскурсии, которые
    сегодня формируются для наших ребятишек школьного возраста, желательно, чтобы
    они синхронизировались с образовательным процессом… Говоря про патриотизм и
    любовь к Отечеству, мы можем рассуждать много на эту тему, но ведь самое
    главное закладывается в детстве, через путешествия и знакомства со своей
    страной и со своей историей, с легендарными личностями с историческими
    личностями», — отметила руководитель
    рабочей группы Алла Салаева.

    Депутаты Госдумы провели круглый стол на тему детского отдыха и туризма в России
    pixabay.com/PD

    Она также заявила
    о важности реконструкции детских лагерей по всей стране. Участники круглого
    стола отметили, что нехватка подобных оздоровительных учреждений является
    проблемой последнего десятилетия. По итогам встречи, Госдуме и Совету Федерации
    рекомендовали ускорить разработку нового проекта федерального закона «О туризме
    и туристической деятельности», а также принятия законопроекта «Об организации
    отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации».

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