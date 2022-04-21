Депутаты Госдумы провели круглый стол на тему детского отдыха и туризма в России

«Экскурсии, которые

сегодня формируются для наших ребятишек школьного возраста, желательно, чтобы

они синхронизировались с образовательным процессом… Говоря про патриотизм и

любовь к Отечеству, мы можем рассуждать много на эту тему, но ведь самое

главное закладывается в детстве, через путешествия и знакомства со своей

страной и со своей историей, с легендарными личностями с историческими

личностями», — отметила руководитель

рабочей группы Алла Салаева.