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Депутаты Госдумы проведут внеочередное заседание для разрешения срочных вопросов

Депутаты Госдумы проведут внеочередное заседание для разрешения срочных вопросов
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Представители Госдумы намерены обсудить срочные вопросы. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Депутаты проведут внеочередное заседание 15 июля. Возможность конференции в этот обсудят 11 июля, уточнили в Сети. Соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в Telegram-канале.

Ранее нижняя палата парламента провела завершающее пленарное заседание. Оно состоялось шестого июля и продлилось порядка четырех часов.

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