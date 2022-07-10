Депутаты Госдумы проведут внеочередное заседание для разрешения срочных вопросов

Представители Госдумы намерены обсудить срочные вопросы. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Депутаты проведут внеочередное заседание 15 июля. Возможность конференции в этот обсудят 11 июля, уточнили в Сети. Соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в Telegram-канале.
Ранее нижняя палата парламента провела завершающее пленарное заседание. Оно состоялось шестого июля и продлилось порядка четырех часов.