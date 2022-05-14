Депутат Журова: России придется укрепить границы на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынудит Россию начать укрепление своих границ, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
В беседе с РИА Новости она отметила, что если соответствующее решение будет принято, это станет намеком на то, что с территории этих государств в сторону России может быть проявлена агрессия. В этой связи Москве придется заняться усилением собственных рубежей для обеспечения безопасности страны.
«Мы можем только усиливать наши границы, похоже, если это будет. Потому что понятно, намек нам дают неоднозначный. Вернее, дают прямой намек на то, что в любой момент может быть, например, в нашу сторону быть какая-то проявлена агрессия, поэтому нам придется усиливать», — заявила Журова.
Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия планируют одновременно подать заявку в НАТО 16 мая. В воскресенье, 15 мая, социал-демократы, партия шведского премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе.