Депутат Журова: России придется укрепить границы на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В беседе с РИА Новости она отметила, что если соответствующее решение будет принято, это станет намеком на то, что с территории этих государств в сторону России может быть проявлена агрессия. В этой связи Москве придется заняться усилением собственных рубежей для обеспечения безопасности страны.