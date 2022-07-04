Депутат Журавлев рассказал, каким должен быть ответ России на обстрелы Белгорода

«Тут надо стиснуть зубы и идти по намеченному плану по денацификации и демилитаризации Украины. И я уверен, что он будет осуществлен. А там будет не только Харьков, Одесса, Днепропетровск и все другие русские города, но и, конечно, Киев, без всякого сомнения», — сказал Журавлев.