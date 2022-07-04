Депутат Журавлев рассказал, каким должен быть ответ России на обстрелы Белгорода

Россия жестко ответит на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев.
В беседе с URA.RU он отметил, что банковская система, силовые структуры и Верховная Рада Украины являются центрами не принятия, но передачи решений. Удары по ним были бы не более, чем небольшой «пакостью», поэтому ответ России должен быть в другой плоскости, уверен парламентарий.
«Тут надо стиснуть зубы и идти по намеченному плану по денацификации и демилитаризации Украины. И я уверен, что он будет осуществлен. А там будет не только Харьков, Одесса, Днепропетровск и все другие русские города, но и, конечно, Киев, без всякого сомнения», — сказал Журавлев.
Удар украинских войск по Белгороду депутат назвал терроризмом и местью со стороны Киева за освобождение российскими военными Лисичанска и всей территории ЛНР.