Депутат Ющенко призвал создать российский аналог The Sims 4 из-за пропаганды ЛГБТ

Американские разработчики внедрили в игру The Sims 4 возможность выбора половых предпочтений. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от КПРФ Александр Ющенко счел подобные шаги недопустимыми.
Парламентарий напомнил, что в России есть закон о запрете распространения популяризации ЛГБТ. Если симулятор жизни из США подпадает под его действие, то игру могут запретить. На этом фоне депутат призвал создать отечественный аналог The Sims 4.
«Должен быть системный подход. Если мы запрещаем одну игру, то программисты должны придумать что-то новое, более созидательное, лучшее», — приводит слова Ющенко радио «Говорит Москва».
Актриса Мария Шукшина ранее раскритиковала пропаганду нетрадиционных отношений на территории России. Артистка поддерживает запрет пропаганды подобных движений.