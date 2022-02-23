Депутат Вострецов назвал Британию «недоколонией» после агрессивного выпада Уоллеса в адрес РФ

Имперские амбиции британских чиновников не соответствуют реальным возможностям королевства, заявил депутат и председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Так политический деятель прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Чиновник утверждал, что Лондон может «пнуть» интересы России в любой точке мира по аналогии с событиями 1853 года.

«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес попутал берега! Пнуть он может только себя под зад! Британия XIX века и Британия XXI —это две разные страны», — отреагировал Вострецов.

Он подчеркнул, что прежде Британия действительно была сильной державой с одной из лучших армий в мире. Сейчас Соединенное Королевство представляет собой «недоколонию» США, заключил депутат.

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