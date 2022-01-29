Депутат Водолацкий: проживающих в ЛДНР граждан России могут призвать на службу в ВС РФ

Постоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках граждане России могут быть призваны на военную службу в ВС РФ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он отметил, что россияне из Донбасса могут быть призваны на военную службу только по их собственному желанию, передает ТАСС. В этом случае они будут проходить службу на территории РФ, добавил парламентарий.

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал Водолацкий.

Депутат также отметил, что вопрос обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения имеет приоритетное значение на встречах с жителями республик. Местное население выражает серьезную обеспокоенность из-за перспективы наступления Вооруженных сил Украины.

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