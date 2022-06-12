Депутат Великанова сообщила об открытии выставки о достижениях культуры и науки в День России

Выставка, посвященная великим открытиям русской культуры и науки, открылась в Москве в честь Дня России. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова объяснила важность этого события.
Россия оказалась в непростых условиях, в которых День России приобрел дополнительный смысл, отметила депутат. Она заметила, что некоторые россияне покинули родину, заявив, что все лучшее якобы создано Западом, передает Telegram-канал «Общественная палата России».
«В этих условиях именно деятели культуры как никогда должны способствовать сохранению национального самосознания, общественного согласия и солидарности, направить все свои силы на обеспечение культурного суверенитета нашей Родины», — заявила Великанова.
Выставка «Страна великих свершений» в Музее современной истории в Москве была специально открыта к Дню России. Глава Комитета ОП РФ отметила, что экспозиция является доказательством того, что во многих сферах первооткрывателями были именно русские писатели, ученые, композиторы и художники.