Депутат Великанова сообщила об открытии выставки о достижениях культуры и науки в День России

Выставка «Страна великих свершений» в Музее современной истории в Москве была специально открыта к Дню России. Глава Комитета ОП РФ отметила, что экспозиция является доказательством того, что во многих сферах первооткрывателями были именно русские писатели, ученые, композиторы и художники.