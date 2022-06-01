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Депутат Слуцкий: Херсонская область, ЛНР и ДНР могут войти в состав России уже в июле

Депутат Слуцкий: Херсонская область, ЛНР и ДНР могут войти в состав России уже в июле
globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

ЛНР, ДНР и Херсонская область могут присоединиться к России в июле. Такое мнение выразил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсоне могут пройти одновременно. По его словам, такое развитие событий было бы логичным.

«У России хватит ресурсов на обеспечение включения ДНР, ЛНР и Херсонской области в свой состав», – сказал Слуцкий.

Ранее о возможном присоединении регионов к России высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, будущее территорий зависит только от решения жителей.

госдума ДНР ЛНР Россия слуцкий херсонская область
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