Депутат Слуцкий: Херсонская область, ЛНР и ДНР могут войти в состав России уже в июле

ЛНР, ДНР и Херсонская область могут присоединиться к России в июле. Такое мнение выразил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Парламентарий отметил, что референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсоне могут пройти одновременно. По его словам, такое развитие событий было бы логичным.
«У России хватит ресурсов на обеспечение включения ДНР, ЛНР и Херсонской области в свой состав», – сказал Слуцкий.
Ранее о возможном присоединении регионов к России высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, будущее территорий зависит только от решения жителей.