Депутат Шолохов ответил на вопрос о национализации имущества уехавших из России звезд

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Первый зампредседателя парламентского комитета по культуре и депутат ГД РФ Александр Шолохов прокомментировал видеообращение певицы Лолиты Милявской, которая предложила недоброжелателям национализировать ее дом.
По словам Шолохова, конфискация частного имущества не предусмотрена ни одним законом. Такое возможно только в случае нарушения уголовного законодательства.
«Никаких норм на сегодняшний день, регулирующих такие ситуации, не существует. Более того, ничего подобного не обсуждается», — ответил на вопрос о национализации депутат в беседе с News.ru.
Ранее Милявская отреагировала на предложение конфисковать имущество некоторых российских артистов. Свое негодование певица опубликовала в Telegram-канале.
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