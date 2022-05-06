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    Депутат Шолохов ответил на вопрос о национализации имущества уехавших из России звезд

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Шолохов ответил на вопрос о национализации имущества уехавших из России звезд

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    Первый зампредседателя парламентского комитета по культуре и депутат ГД РФ Александр Шолохов прокомментировал видеообращение певицы Лолиты Милявской, которая предложила недоброжелателям национализировать ее дом. 

    По словам Шолохова, конфискация частного имущества не предусмотрена ни одним законом. Такое возможно только в случае нарушения уголовного законодательства.

    «Никаких норм на сегодняшний день, регулирующих такие ситуации, не существует. Более того, ничего подобного не обсуждается», — ответил на вопрос о национализации депутат в беседе с News.ru.

    Ранее Милявская отреагировала на предложение конфисковать имущество некоторых российских артистов. Свое негодование певица опубликовала в Telegram-канале.

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