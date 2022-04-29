Депутат Шолохов отреагировал на громкие слова Симоньян в адрес Галкина

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Депутат Государственной думы Александр Шолохов прокомментировал громкое заявление журналистки Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максина Галкина. Он указал, что главный редактор канала RT не должна была лезть в личную жизнь телеведущего.
Журналистка поразила публику громкими словами о шоумене. Симоньян отметила, что Галкин прикрывается браком с Пугачевой из-за нетрадиционной ориентации.
На ее выступление отреагировал Шолохов. Он считает, что телеведущая не должна была затрагивать тему семьи.
«Но если говорить о самом Галкине и других подобных деятелях, они, наоборот, изо всех сил свою подноготную выставляют наружу. Наверное, когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений», — высказался депутат в интервью для «СтарХита».
В настоящее время Галкин и Пугачева находятся в Израиле. Сам телеведущий не спешит отвечать на выпад журналистки.