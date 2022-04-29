Депутат Шолохов отреагировал на громкие слова Симоньян в адрес Галкина

«Но если говорить о самом Галкине и других подобных деятелях, они, наоборот, изо всех сил свою подноготную выставляют наружу. Наверное, когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений», — высказался депутат в интервью для «СтарХита».