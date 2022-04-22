Депутат Шхагошев рекомендовал западным представителям приехать в Мариуполь

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Представители западных стран должны приехать
в Мариуполь и понять, кто контролирует город. Об этом сказал член комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Недавно пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс
заявил, что ВСУ якобы еще удерживают Мариуполь. Позже официальный представитель
Кремля Дмитрий Песков ответил, что эти слова далеки от правды.
«Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь
контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и
убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев
в Мариуполе застали Госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу,
даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ», – сказал депутат
Шхагошев РИА Новости.
Ранее президент России
Владимир Путин отменил штурм мариупольского завода «Азовсталь». По данным
министерства обороны, там заблокированы более двух тысяч боевиков.