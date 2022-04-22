Депутат Шхагошев рекомендовал западным представителям приехать в Мариуполь

«Госдеп все еще заявляет, что Мариуполь

контролируется Украиной. В этой части мы можем обеспечить им коридор, чтобы они приехали и

убедились, кто его контролирует. Видимо, секретные находки-компроматы натовцев

в Мариуполе застали Госдеп врасплох. Нужно открывать глаза мировому сообществу,

даже вопреки их желанию лгать, как идет спецоперация РФ», – сказал депутат

Шхагошев РИА Новости.