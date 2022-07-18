Депутат Шевченко в военной форме стал причиной скандала в Верховной раде

Телеканал RT ранее информировал, что депутат Рады Максим Бужанский прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о сценарии защиты соотечественников в Закарпатье. Парламентарий призвал Киев потребовать от Будапешта объяснений по этому вопросу.

Отмечается, что депутаты настоятельно попросили политика снять форму. При этом Шевченко покинул зал заседания и не вернулся.

«Евгений Шевченко (ранее исключенный из “Слуги народа”) пришел в военной форме. Сказал, что служит в разведке», – сказано в сообщении издания.

Видео с инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что конфликт произошел между Шевченко и некоторыми депутатами.

Народный депутат Евгений Шевченко пришел на заседание Верховной рады в военной форме, что стало причиной скандала. Об этом сообщило одно из местных изданий.