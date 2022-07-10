Депутат Шеремет заявил о политической агонии Зеленского после приказа отвоевать юг Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего отвоевать юг страны, является политической агонией киевского режима. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Речь идет о регионах Украины, освобожденных Вооруженными силами России в рамках специальной военной операции. Как следует из материала британской газеты The Times, Зеленский приказал своим военным освободить данные территории. Для этого Киев собирает «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием», передает РИА Новости.
«Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху… Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго», — заявил Шеремет.
Депутат добавил, что «огульные заявления» Зеленского полностью лишены связи с реальностью. По словам Шеремета, на сегодняшний день украинская армия не имеет «ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа».