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Депутат Шеремет считает, что Зеленский «загнал себя в угол» новыми санкциями против России

Депутат Шеремет считает, что Зеленский «загнал себя в угол» новыми санкциями против России
Prt Scr youtube.com/ Дума ТВ

Новые санкции против России обернутся для президента Украины Владимира Зеленского весьма негативными последствиями. К такому выводу пришел депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, украинский лидер «загнал себя в угол». По мнению Шеремета, еще недавно Зеленский называл целью переговоров Киева и Москвы встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако введенные на фоне спецоперации РФ ограничения говорят лишь о нежелании разрешать кризисную ситуацию, считает депутат.

«Это глупый поступок», — подчеркнул парламентарий.

 Ранее RT писал, что Китайская Народная Республика выступает против антироссийских санкций. Об этом рассказал глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин.     

Зеленский санкции спецоперация россии на украине
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