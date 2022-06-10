Депутат Шеремет считает, что Зеленский «загнал себя в угол» новыми санкциями против России

Новые санкции против России обернутся для президента Украины Владимира Зеленского весьма негативными последствиями. К такому выводу пришел депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
По его словам, украинский лидер «загнал себя в угол». По мнению Шеремета, еще недавно Зеленский называл целью переговоров Киева и Москвы встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако введенные на фоне спецоперации РФ ограничения говорят лишь о нежелании разрешать кризисную ситуацию, считает депутат.
«Это глупый поступок», — подчеркнул парламентарий.
Ранее RT писал, что Китайская Народная Республика выступает против антироссийских санкций. Об этом рассказал глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин.