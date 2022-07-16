Депутат Шеремет счел необходимым объявить Байдена в международный розыск

Президента США Джо Байдена необходимо объявить в международный розыск за «политику спонсирования неонацизма». Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что США в своих геополитических устремлениях использовали украинский народ как «разменную монету». Депутат также подчеркнул, что Вашингтон при этом прикрывался якобы демократическими ценностями, передает РИА Новости.
«Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине», — уточнил Шеремет.
Ранее западные журналисты сообщили, что власти Саудовской Аравии «прохладно» приняли в Эр-Рияде американского лидера Джо Байдена.