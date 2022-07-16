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Депутат Шеремет счел необходимым объявить Байдена в международный розыск

Депутат Шеремет счел необходимым объявить Байдена в международный розыск
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Президента США Джо Байдена необходимо объявить в международный розыск за «политику спонсирования неонацизма». Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он отметил, что США в своих геополитических устремлениях использовали украинский народ как «разменную монету». Депутат также подчеркнул, что Вашингтон при этом прикрывался якобы демократическими ценностями, передает РИА Новости.

«Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине», — уточнил Шеремет.

Ранее западные журналисты сообщили, что власти Саудовской Аравии «прохладно» приняли в Эр-Рияде американского лидера Джо Байдена.

Байден международный розыск нацизм
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RusNewsToday24
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