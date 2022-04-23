Депутат Шеремет назвал отвечающей духу времени идею об объединении юга Украины с Крымом

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал исторически
оправданной и отвечающей духу времени идею об объединении юга Украины с Крымом.
По его мнению, это может стать возможным после миротворческой спецоперации
России.
Депутат отметил — исторически южные регионы Украины были русскими землями. РФ занималась их освоением и развитием, поэтому их
возвращение в ее состав было бы оправданным, считает он.
«Крым и освобожденные от украинских националистов регионы,
на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут
объединиться в один новый федеральный округ», — заявил Шеремет в беседе с РИА
Новости.
Вынужденная спецоперация по демилитаризации Украины началась
24 февраля. На сегодняшний день российские войска уже установили контроль над всей
Херсонской областью. В этом регионе граждане стали чаще использовать российские
рубли при расчетах.