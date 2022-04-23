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    Депутат Шеремет назвал отвечающей духу времени идею об объединении юга Украины с Крымом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Шеремет назвал отвечающей духу времени идею об объединении юга Украины с Крымом

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    Prt Scr youtube.com/ Дума ТВ

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал исторически
    оправданной и отвечающей духу времени идею об объединении юга Украины с Крымом.
    По его мнению, это может стать возможным после миротворческой спецоперации
    России.

    Депутат отметил — исторически южные регионы Украины были русскими землями. РФ занималась их освоением и развитием, поэтому их
    возвращение в ее состав было бы оправданным, считает он.

    «Крым и освобожденные от украинских националистов регионы,
    на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут
    объединиться в один новый федеральный округ», — заявил Шеремет в беседе с     РИА
    Новости    .

    Вынужденная спецоперация по демилитаризации Украины началась
    24 февраля. На сегодняшний день российские войска уже установили контроль над всей
    Херсонской областью. В этом регионе граждане стали чаще использовать российские
    рубли при расчетах.

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