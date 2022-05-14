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    Депутат Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией

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    Prt Scr youtube.com/ Дума ТВ

    Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, поэтому их воссоединение с Россией неизбежно, сообщает РИА Новости.

    «Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — сказал Шеремет.

    По словам депутата, в освобожденных регионах Украины со временем могут пройти референдумы, на которых народ определит свою дальнейшую судьбу.  

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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