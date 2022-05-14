Депутат Шеремет назвал неизбежным воссоединение юга Украины с Россией

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что что южные регионы Украины исторически являются русскими землями, поэтому их воссоединение с Россией неизбежно, сообщает РИА Новости.
«Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились», — сказал Шеремет.
По словам депутата, в освобожденных регионах Украины со временем могут пройти референдумы, на которых народ определит свою дальнейшую судьбу.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.