Депутат Шеремет назвал единственный способ для ВСУ спастись во время спецоперации

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет отреагировал на слова главы СНБО Алексея Данилова об условиях окончания боевых действий со стороны Киева, предает Lenta.ru.
Ранее Данилов заявил, что Киев готов прекратить боевые действия только в случае, если российские войска покинут территорию Украины. Он подчеркнул, что речь идет обо всех землях, полученных страной после распада СССР.
По словам парламентария, Украина находится не в тех условиях, чтобы диктовать какие-либо условия России. Он пояснил, что в первую очередь необходимо, чтобы ВСУ сложили оружие, поскольку это — единственный способ спастись.
Кроме того, считает политик, страну должны возглавить люди, преследующие национальные интересы страны, разделяющие добрососедские взгляды Москвы и отрицающие признание нацизма в какой-либо форме.
Депутат подчеркнул, что Россия не может себе позволить иметь «под боком» враждебное националистическое образование, выполняющее роль наконечника копья западных стран.
«Россия сделает все возможное, чтобы западные страны больше не смели лепить из нее человеконенавистнический и нацистский проект», — пообещал член ГД.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов прекратить боевые действия только в случае, если российские войска покинут территорию Украины. Он подчеркнул, что речь идет обо всех землях, полученных страной после распада СССР.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.