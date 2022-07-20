Депутат Сергей Вострецов призвал как можно быстрее разобраться с властью Украины

«Чтобы это решить, знаете что надо будет сделать? Пока мы не вырвем это жало, пока не будет уничтожен Зеленский во главе со всей этой верхушкой, которая у них есть», — заявил Вострецов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».