Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов рассказал, что нужно делать для обеспечения безопасности мирных граждан. Депутат призвал быстрее разобраться с властью Украины.
Вострецов считает, что участившиеся провокации со стороны ВСУ происходят из-за невозможности победить на поле боя. По мнению главы СОЦПРОФа, расправа — единственный инструмент в руках властей Украины.
«Чтобы это решить, знаете что надо будет сделать? Пока мы не вырвем это жало, пока не будет уничтожен Зеленский во главе со всей этой верхушкой, которая у них есть», — заявил Вострецов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
Депутат и другие участники обсудили подготовку к проведению референдумов о присоединении Луганской и Донецкой народных республик к России. Эксперты отметили, что на этом фоне участились провокации со стороны ВСУ.