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Депутат Сергеева сообщила о начале подготовки к «Диктанту Победы» в Петербурге

Депутат Сергеева сообщила о начале подготовки к «Диктанту Победы» в Петербурге
pxhere.com

Подготовка к международной патриотической акции «Диктант Победы» стартовала в Петербурге, сообщила региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Историческая память», депутат ЗакСа Северной столицы Вера Сергеева.

В 2022 году акция пройдет на нескольких площадках. В том числе, в Мариинском дворце, Музее истории подводных сил им. А.И. Маринеско, «Ленрезерве» и парке «Патриот», расположенном в Кронштадте.

«Я приглашаю всех петербуржцев прийти 3 сентября на выбранную площадку и поучаствовать в международной исторической акции», — приводит слова Сергеевой газета «Петербургский дневник».

«Диктант Победы» регулярно проводится с 2019 года, объединяя тысячи площадок в России и за рубежом. Участники акции отвечают на вопросы о событиях Великой Отечественной войны и Великой Победы.

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