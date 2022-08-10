Депутат Роман Терюшков раскритиковал Медведева, Кафельникова и Шарапову и назвал теннис малозначимым видом спорта для России

Даниил Медведев

Депутат Госдумы Роман Терюшков раскритиковал российских теннисистов, которые выступили против военной спецоперации РФ на Украине. Он посвятил большой пост в своем телеграм-канале теннисисту Даниилу Медведеву, который является первой ракеткой мира и выступает под нейтральным флагом. Так, 1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) запретили российским и белорусским спортсменам выступать под национальным флагом и использовать гимн своей страны.

Во-первых, поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой (теннисист вышел в финал турнира в Лос-Кабосе. — Прим. ред.). Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Во-вторых, не очень понимаю, что значит “российский теннисист Даниил Медведев”. Если живет во Франции и, вероятно, имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественная, то, наверное, правильнее было бы писать “французский теннисист российского происхождения”.

Терюшков добавил, что предлагает называть спортсменов, которые пошли на уступки ради участия в соревнованиях, “патриотами с нейтральным статусом”. “Каждый, кто поддержал спецоперацию на Украине, должен быть подвергнут санкциям”, — так глава МОК Томас Бах объяснил отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Следует сделать логичный вывод, что те спортсмены, которые выступают сейчас на международных турнирах, СВО не поддерживают. Даниил Медведев один из тех, кто играет под нейтральным флагом, дискомфорта от этого он не испытывает.

Депутат добавил, что теннис является “сверхполитическим видом спорта”, отметив, что в России он не имеет большого значения.

Теннис — прекрасный вид спорта. Но для России он не может быть ведущим и уж тем более главным. Шашками и шахматами россияне увлекаются в разы больше. И символично, что теннис приобрел у нас звучание вместе с Ельциным, который через это решил интегрировать Россию в мировое сообщество. А то прилетишь куда-нибудь в Конгресс США, скажешь Америке спасибо за то, что она убила Советский Союз (то есть Россию, к слову), а потом тебя американский президент или конгрессмены пригласят в теннис поиграть, а ты тут и опозоришься, и не примут тебя в “мировое сообщество”. А ведь так хочется, чтобы взяли к себе.

За Медведева заступился бывший теннисист Евгений Кафельников.

Раз депутат утверждает, что господин Медведев является подданным Франции, пусть ответит за свои слова и предоставит соответствующие документы. Тогда уже будем думать. А так его слова можно назвать не более чем пустым сотрясением воздуха. Все ведущие теннисисты мира живут и тренируются в разных странах. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому такие претензии со стороны Терюшкова — полный бред. Просто глупо обвинять Даниила в каком-то предательстве, — заявил Кафельников изданию RT.

Высказывание депутата обсуждают в соцсетях. А я все думала, когда же теннис объявят агентом иностранного влияния. А вот же оно — устами ньюсмейкера последних месяцев, депутата Терюшкова (не поленитесь прочитать). То-то в выходные мы на кортах Белокаменной отпраздновали 104 года с момента первого чемпионата Москвы, — написала в своем телеграм-канале Ксения Соловьева.

Не обошел вниманием Терюшков и самого Кафельникова, а также Марию Шарапову: оба бывших теннисиста осудили военную спецоперацию РФ на Украине и не живут в России. Терюшков назвал их “примерами “патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности” среди теннисистов-патриотов с нейтральным статусом”.

Ранее Терюшков резко высказался и о российской теннисистке Дарье Касаткиной, которая сделала каминг-аут и посоветовала молодым российским спортсменам менять гражданство. Терюшков предложил привлечь девушку к уголовной ответственности за подобные высказывания. Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути — преступление против государства, — написал депутат после выхода интервью Касаткиной.

Ранее российская теннисистка одержала победу на турнире в США, а поддержать ее на корте пришла ее девушка, фигуристка Наталья Забияко.