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    Депутат Рады Вениславский отрицает принадлежность рухнувшего в Запорожье Ан-26 к ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Рады Вениславский отрицает принадлежность рухнувшего в Запорожье Ан-26 к ВСУ

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    pixabay.com

    Самолет Ан-26, который потерпел крушение в Запорожской области,
    не имеет отношения к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое заявление сделал
    депутат Верховной рады Федор Вениславский в эфире телеканала «Украина-24».

    Напомним, что Ан-26 потерпел крушение во время выполнения
    технического полета. По словам парламентария, упавший самолет относится к гражданской
    авиации.

    Также сообщается, что в результате падения есть
    пострадавшие, однако их точное количество до сих пор неизвестно. Причины и
    обстоятельства катастрофы станут известны после экспертной проверки.

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