Депутат Рады Вениславский отрицает принадлежность рухнувшего в Запорожье Ан-26 к ВСУ

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Самолет Ан-26, который потерпел крушение в Запорожской области,
не имеет отношения к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое заявление сделал
депутат Верховной рады Федор Вениславский в эфире телеканала «Украина-24».
Напомним, что Ан-26 потерпел крушение во время выполнения
технического полета. По словам парламентария, упавший самолет относится к гражданской
авиации.
Также сообщается, что в результате падения есть
пострадавшие, однако их точное количество до сих пор неизвестно. Причины и
обстоятельства катастрофы станут известны после экспертной проверки.
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