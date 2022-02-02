Депутат Рады Рахманин: военная промышленность Украины оказалась в «долговой яме»

Депутат Рады Рахманин: военная промышленность Украины оказалась в «долговой яме» Новости
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Украинский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с серьезной проблемой в виде огромных задолженностей, заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

Он напомнил, что Киев ранее намеревался реформировать государственный концерн «Укроборонпром», но процедура была сорвана. Как выяснилось, множество предприятий отрасли оказались в «долговой яме». Кризис достиг таких масштабов, что исправить ситуацию можно лишь закрытием заводов, которые все еще способны производить продукцию военного назначения.

Власти пытаются выйти из ситуации через судебные разбирательства и арест счетов отдельных компаний. Как следствие, предприятиям не хватает оборотных средств для исполнения контрактов, подписанных в предыдущие годы, подытожил депутат Верховной рады Украины.

 
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