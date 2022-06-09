Депутат Рады Костенко: украинская армия несет большие потери в Николаевской области

Украинские военные несут большие потери в Николаевской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
Костенко отметил, что ВСУ сложно противостоять российской артиллерии.
«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем», — заявил депутат Рады.
Костенко сообщил, что российская армия использует «Ураганы» и «Грады», до которых украинским военным достать сложно из-за отсутствия РСЗО HIMARS. Также депутат добавил, что сам участвует в боевых действиях в районе Николаева.
Ранее стало известно, что подразделения 79-й десантно-штурмовой и 10-й горной бригад, окопавшиеся на окраине Северодонецка и в Сиротино, настоятельно требуют от своего командования дать распоряжение на отход, передает Argumenti.ru.