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Депутат Рады Костенко: украинская армия несет большие потери в Николаевской области

Депутат Рады Костенко: украинская армия несет большие потери в Николаевской области
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Украинские военные несут большие потери в Николаевской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

Костенко отметил, что ВСУ сложно противостоять российской артиллерии.

«Очень большие потери нам наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем», — заявил депутат Рады.

Костенко сообщил, что российская армия использует «Ураганы» и «Грады», до которых украинским военным достать сложно из-за отсутствия РСЗО HIMARS. Также депутат добавил, что сам участвует в боевых действиях в районе Николаева.

Ранее стало известно, что подразделения 79-й десантно-штурмовой и 10-й горной бригад, окопавшиеся на окраине Северодонецка и в Сиротино, настоятельно требуют от своего командования дать распоряжение на отход, передает Argumenti.ru.

Верховная рада вс рф ВСУ костенко
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