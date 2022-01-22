Депутат Рады Кива раскритиковал Зеленского за создание паники среди населения Украины

Непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно «российской агрессии» создает панику и сеет страх среди жителей страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором призвал не паниковать и не верить фейкам о «вторжении» России, напомнил парламентарий. Однако уже на следующий день в интервью Washington Post президент заявил, что полномасштабная война начнется с оккупации Харькова, что нанесло непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в городе.

«Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что еще больше сеет панику и страх среди населения», — написал Кива в своем Telegram-канале.

В последние месяцы Украина и Запад пытаются обвинить Россию в подготовке «вторжения». Москва при этом не раз утверждала, что не планирует никому угрожать, а все попытки убедить в обратном используются как предлог для наращивания контингента НАТО у рубежей страны.

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