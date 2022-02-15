Депутат Рады Арахамия собирается запретить чиновникам покидать Украину в случае войны

Депутат Рады Арахамия собирается запретить чиновникам покидать Украину в случае войны Новости
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Лидер пропрезидентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что внесет в Раду закон, который запрещает чиновникам и депутатам выезжать за границу при введении военного положения на территории страны.

Парламентарий заявил, что «сегодня-завтра» зарегистрирует закон, в котором будет указано, что при введении чрезвычайного или военного положения всем чиновникам и народным депутатам будет запрещено покидать территорию Украины. По словам Арахамия, в документ также необходимо внести норму о лишении их мандата. Депутат заявил об этом во время беседы с представителями СМИ в понедельник, 14 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал сбежавших госслужащих вернуться на родину. Глава государства выделил чиновникам для этого 24 часа, передает телеканал «360».

 
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