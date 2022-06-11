Депутат Понцилюш признал, что санкции против России нанесут удар по простым гражданам Польши

«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», — пояснил Понцилюш, добавив, что нарастить собственную добычу в короткие сроки невозможно.