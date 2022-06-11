Депутат Понцилюш признал, что санкции против России нанесут удар по простым гражданам Польши

Варшава поторопилась с радикальными санкционным шагами в отношении Москвы, за что могут заплатить простые поляки, заявил польский депутат Павел Понцилюш, передает РИА Новости.
По мнению парламентария, наиболее болезненным для Польши стал запрет на импорт российского угля. Вероятно, эта мера приведет к снижению качества жизни граждан страны.
«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», — пояснил Понцилюш, добавив, что нарастить собственную добычу в короткие сроки невозможно.
Напомним, польские власти отказались от российского угля в конце марта. Ограничения Варшавы затронули не только государственные предприятия, но и частные фирмы. При этом полякам разрешили собирать хворост в лесах, однако прежде необходимо пройти обучение, а также заплатить лесничеству.
Ранее посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий предложил некоторым странам Евросоюза отдать свои земли России.