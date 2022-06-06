Депутат Пискарев заявил о планах Госдумы рассмотреть законопроект о контроле за иноагентами

Законопроект, предусматривающий контроль деятельности иноагентов, планируется к рассмотрению Государственной думой в весеннюю сессию. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Документ разработан с целью систематизации законодательства, которое регулирует деятельность организаций, а также лиц, занимающихся политической деятельностью в России в интересах других государств. Депутат подчеркнул, что надеется на принятие закона до конца весенней сессии.
«До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения», — сообщил Пискарев.
Законопроект может быть включен в повестку следующего пленарного заседания 6 июня. Комиссия рассчитывает на поддержку коллег в принятии документа.