Депутат Пискарев: предложения предпринимателей учтут при дополнении закона об иноагентах

Предложения предпринимателей и объединений работодателей будут рассмотрены при подготовке ко второму чтению законопроекта о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.
Соавтор законопроекта провел встречу с представителями Торгово-промышленной палаты России, РСПП и общественных организаций предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора России». По его словам, в документ будут внесены поправки с учетом предложений от бизнес-сообщества.
«В частности, в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, предлагается включить объединения работодателей и торгово-промышленные палаты и расширить перечень физических лиц, на которых не распространяется статус иноагента», – сказал политик.
Кроме того, предлагается уточнить момент приобретения статуса иноагента. Также в закон может быть внесена статья с разъяснением критериев, на основе которых будут включать лица в соответствующий реестр.