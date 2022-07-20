Депутат от партии Порошенко из Львова подорвался на мине в зоне боевых действий

Солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Тарас Жеребецкий подорвался на мине в зоне боевых действий.
Жеребецкий выходец из Львова, еще восемь лет назад он добровольно отправился в Донбасс для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. За убийства мирного населения Донецка и Луганска тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.
Потом Жеребецкий начал свой путь в политике в должности главы райсовета фракции Порошенко. Депутат направился воевать после начала спецоперации на Украине. Власти Львова объявили траур по депутату от партии «Европейская солидарность».
Ранее, в апреле под Харьковом ВС РФ ликвидировали другого львовского националиста — депутата Самборского горсовета от партии «Свобода» Владимира Ковалива.
Ранее RT сообщал, что в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении более 200 военных ВСУ под Одессой.