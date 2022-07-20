Депутат от партии Порошенко из Львова подорвался на мине в зоне боевых действий

Жеребецкий выходец из Львова, еще восемь лет назад он добровольно отправился в Донбасс для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. За убийства мирного населения Донецка и Луганска тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.