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Депутат от партии Порошенко из Львова подорвался на мине в зоне боевых действий

Депутат от партии Порошенко из Львова подорвался на мине в зоне боевых действий
Федеральное агентство новостей

Солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Тарас Жеребецкий подорвался на мине в зоне боевых действий. 

Жеребецкий выходец из Львова, еще восемь лет назад он добровольно отправился в Донбасс для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. За убийства мирного населения Донецка и Луганска тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени.

Потом Жеребецкий начал свой путь в политике в должности главы райсовета фракции Порошенко. Депутат направился воевать после начала спецоперации на Украине. Власти Львова объявили траур по депутату от партии «Европейская солидарность».

Ранее, в апреле под Харьковом ВС РФ ликвидировали другого львовского националиста — депутата Самборского горсовета от партии «Свобода» Владимира Ковалива.

Ранее RT сообщал, что в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении более 200 военных ВСУ под Одессой.

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