Украинский лидер Владимир Зеленский будет признан военным преступником. Такой вывод сделал депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк.
Зеленский в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал создать трибунал, на котором Россия будет представлена как «страна-террорист».
«Хочет Зеленский трибунал — и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником», — сказал Черняк корреспонденту РИА Новости.
Ранее Зеленский также призвал ООН исключить Россию из Организации. Однако официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак заявила, что подобные решения принимает лишь Совбез организации. Об этом пишет «Царьград».