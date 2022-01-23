Депутат Нилов предложить изменить способ расчета инфляции в РФ

Власти РФ должны пересмотреть технологию расчета инфляции, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом передает ИА REGNUM.

Представитель ЛДПР заметил, что индексация пенсионных выплат на уровне в 8,6% не сможет покрыть реальную стоимость потребительской корзины для пожилых граждан. Он предложил модернизировать способ расчета уровня роста цен на различные продукты и услуги.

«Нужно менять методику и понимать, что есть товары первой необходимости, где одна инфляция, а есть дорогостоящие товары, такие как самолеты, корабли, вертолеты, там другая инфляция», — сказал Нилов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заметил, что текущий рост инфляции в стране неприемлем. Но не него повлияли как внешние, так и внутренние факторы.

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