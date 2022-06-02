Депутат Мособлдумы Орлов назвал самые привлекательные веломаршруты Подмосковья

Велосипедный туризм в Московской области в последнее время активно развивается. Заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Александр Орлов рассказал о самых привлекательных и живописных веломаршрутах Подмосковья.
В беседе с «Радио 1» парламентарий отметил, что популярность велосипедного туризма растет с каждым годом. В Подмосковье, когда занимаются планированием обустройства городской среды, обязательно стараются включить в проекты велосипедные дорожки.
Своим самым любимым маршрутом для велосипедных прогулок депутат назвал первый участок веломаршрута «Вело 1. Москва — Санкт-Петербург». Участок проходит вдоль канала имени Москвы.
Также Алексей Орлов выделил еще несколько маршрутов, привлекательных для велосипедных прогулок. Это велодорожка гребного канала в Бронницах, трасса «Один день в Серпухове», обзорный веломаршрут по городскому округу Долгопрудный и вело-пешеходный маршрут «Клин звучит».