Депутат Мособлдумы Орлов назвал самые привлекательные веломаршруты Подмосковья

Также Алексей Орлов выделил еще несколько маршрутов, привлекательных для велосипедных прогулок. Это велодорожка гребного канала в Бронницах, трасса «Один день в Серпухове», обзорный веломаршрут по городскому округу Долгопрудный и вело-пешеходный маршрут «Клин звучит».